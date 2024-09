Tajani: la Liguria merita di essere governata da Bucci. No ai signori del no

“Sosteniamo il sindaco di Genova Marco Bucci alle prossime elezioni regionali con grande determinazione. Credo che Genova e la Liguria meritino di continuare a essere governati puntando sulla politica del sì. La politica del no ha provocato danni enormi a questo territorio e alla città. Come è stata governata Genova così dovrà essere governata la Liguria”.

Lo ha dichiarato stamane il segretario di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani intervenendo da remoto a un convegno a Genova.

“La Liguria – ha spiegato Tajani – è importantissima, ha porti importantissimi come Genova, La Spezia e Savona, che garantiscono la crescita dell’Italia. Abbiamo idee concrete per fare ancora di più per una regione che è stata ben governata dal centrodestra. Dobbiamo valorizzare tutto il sistema portuale ligure.

C’è il problema delle infrastrutture. Letizia Moratti metterà a punto un progetto per la Liguria con le forze locali ascoltando il mondo produttivo. Metteremo a punto il modello di Liguria che vogliamo costruire sotto la guida del futuro presidente Bucci”.