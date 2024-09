Sartori attacca Orlando: anche sui tirocini l’ex ministro del Lavoro ha poca memoria

“Il candidato del centrosinistra, nonché ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha poca memoria per troppe promesse. Anche in tema di tirocini, gli ricordo che da tempo, proprio per contrastare un utilizzo distorto e comunque improprio dell’istituto, per legge l’indennità minima è di 500 euro e non 450 come afferma”.

Lo ha dichiarato ieri l’assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori (FdI), in risposta alla proposta arrivata oggi dal candidato governatore per il centrosinistra Andrea Orlando (Pd) di innalzare a 800 euro il rimborso minimo per i tirocini.

“Inoltre – ha spiegato Sartor i- è stato lo stesso Orlando che da ministro voleva eliminare o limitare i tirocini solo per le categorie protette. Sono state le Regioni che si sono opposte al suo provvedimento alla Corte Costituzionale, che ha accolto il ricorso.

L’istituto stesso dei tirocini è stato così per anni sub judice, impedendo di fatto di portare qualsiasi riforma del settore, alla quale, assieme alle parti sociali, si stava lavorando anche per innalzare l’indennità minima”.