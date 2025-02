SuperEnalotto: a Genova centrato un 5 da oltre 21mila euro

Liguria a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di venerdì 31 gennaio a Genova centrato un “5” da 21.686,66 presso la Tabaccheria Milano, in via Milano 68r.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 4 febbraio, è di 68,2 milioni di euro.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube