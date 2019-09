Suonano i campanelli di notte e svegliano tutto il quartiere: 14enni denunciati

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12, tra mezzanotte e l’una, a Sestri Levante gli abitanti del quartiere di Pila, attraversato da via Nazionale, sono stati svegliati di soprassalto da una banda di minorenni che hanno iniziato a suonare i campanelli dei portoni, scuotendo con forza le saracinesche dei negozi e delle autorimesse che si affacciano sulla via per oltre un’ora.

Alcuni residenti hanno chiamato i carabinieri che hanno rintracciato un gruppetto di adolescenti di età compresa tra i 14 e i 15 anni.

I componenti sono stati tutti identificati, anche grazie alla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza attivo in città, quali responsabili del disturbo del riposo delle persone.

I militari hanno inoltre accertato che i teenager avevano utilizzato anche un pannello divelto da un cartello stradale e utilizzato per fare rumore contro le saracinesche e portoni.

Si tratta di quattro ragazzini e una ragazzina, residenti a Sestri Levante e Casarza Ligure, che sono stati affidati ai rispettivi genitori.

Avendo compiuto tutti i 14 anni ed essendo quindi punibili per legge, i 5 minorenni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova per i reati di molestia, disturbo del riposo e delle occupazioni e danneggiamento della cartellonistica stradale in concorso tra loro.

Una stupida bravata che, questa volta, potrebbe costare più che una ramanzina.