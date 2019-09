Al via dal Nautico la stagione invernale 2019/2020 della Vela in I-Zona

In Liguria, come dimostra il fitto calendario di appuntamenti invernali, è possibile regatare per tutto l’anno. Durante il Salone Nautico Internazionale di Genova, presso il Teatro del Mare, questa mattina il Comitato I-Zona, unitamente agli organizzatori, ha presentato una ricchissima stagione di eventi.

Con il Mondiale Classe 2.4 il prossimo ottobre, si chiude il ciclo delle regate ‘estive’ dello Yacht Club Italiano. La ventunesima edizione dell’International Genoa Winter Contest aprirà la stagione agonistica 2020. Nei primi tre week end di febbraio scenderanno, sui campi di regata antistanti il Lido d’ Albaro, oltre 200 imbarcazioni e 350 atleti italiani e stranieri delle classi 420, 29er, Laser e Optimist. La manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Italiano, con il patrocinio della I-Zona FIV e la collaborazione del Comitato Circoli Velici Genovesi, ha il patrocinio della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova.

Immediatamente a seguire dal 13 al 15 marzo, da notare il ritorno della Kinder Cup, competizione di livello nazionale, con la partecipazione di circa 500 atleti della classe Optimist cadetti e Juniores ospitati, come nelle manifestazioni più importanti, nell’ambito della ormai “collaudata” zona Fieristica genovese, ideale per accogliere tutte al coperto le numerose imbarcazioni in competizione.

Sul fronte delle imbarcazioni più grandi, sempre lo YCI organizza la terza edizione della Coppa dei Campioni (27-29 marzo), dedicata alle classi ORC e IRC, con la partecipazione degli equipaggi protagonisti nei vari Campionati Invernali liguri: West Liguria, Campionato Invernale del Ponente (Varazze), Campionato Invernale della Lanterna, Campionato Invernale del Tigullio (Chiavari), Campionato Invernale Marina di Loano, Campionato Invernale Spezia e la Settimana Invernale Vela d’Altura di Alassio. Questa innovativa regata, frutto del patrocinio e dell’impulso della FIV I-Zona e dell’organizzazione dello Yacht Club Italiano, registra la partecipazione dei migliori equipaggi selezionati e invitati in base alle classifiche della stagione invernale e divisi in 2 gruppi A e B e ospitati nelle banchine del Club genovese.

Gli impegni invernali culmineranno poi con le Hempel World Cup Series in aprile, che porteranno a Genova i migliori atleti delle Classi Olimpiche in vista del rush finale per le Olimpiadi di Tokyo. Per l’edizione 2020 è previsto l’arrivo di oltre 500 velisti da tutto il mondo per un evento che, grazie alla logistica e alla collaborazione dei circoli velici liguri e delle istituzioni, ha dimostrato la centralità di Genova nella vela internazionale.

E’ in corso di svolgimento il 7° Campionato della Lanterna, curato dal Circolo Nautico Marina Genova con la collaborazione e il supporto di Marina Genova Resort, LNI Genova Sestri, CN Ilva, A.S.P.N. Enel, CN Mandraccio, A.N.S.D., CN Rum e Asper. Partecipano 44 imbarcazioni nelle classi ORC, IRC, J24 e Gran Crociera. Sono 7 le regate a disposizione degli agguerriti equipaggi, declinate in 5 week-end. Dopo il via di domenica 15 settembre, preceduto dal briefing di sabato 14, appuntamento sabato 28 e domenica 29 settembre, domenica 13 ottobre, sabato 26 e domenica 27 ottobre. Ultimo appuntamento con premiazione domenica 10 novembre. Aperto anche il Campionato Autunnale dello Yacht Club Chiavari con il Trofeo Giorgio e Lella Gavino sabato 14 e domenica 15 settembre, assieme alla Coppa Italia J80, e si prosegue sabato 5 e domenica 6 ottobre con la Coppa Dallorso e il Trofeo Nicola Dallorso. Sabato 19 ottobre appuntamento con la tradizionale regata sociale.

Taglia il traguardo della 44° edizione il Campionato Invernale Golfo del Tigullio sotto la regia del Comitato Circoli Velici del Tigullio composto da Pro Scogli Chiavari, CN Lavagna, CN Rapallo, CV San Margherita Ligure, le sezioni LNI di Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante, lo YC di Sestri Levante unitamente allo Yacht Club Italiano. Sono programmate regate con percorso a bastone per le classi ORC, IRC, Libera e monotipi con la formula di tripla manche: la prima nei week end 9-10 e 23-24 novembre, la seconda 7-8 dicembre e 11-12 gennaio, la terza 25-26 gennaio e 8-9 febbraio. Prima e terza manche nel golfo del Tigullio, la seconda nel golfo Marconi (Portofino, S.Margherita Ligure e Rapallo).

La trentesima edizione dell’Invernale del Ponente-44 cup prende il via domenica 3 novembre e, al termine di 10 giornate di confronti nello specchio d’acqua antistante Varazze e Celle Ligure, si conclude nel week end del 15 e 16 febbraio. L’evento, riservato alle classi ORC, IRC e Gran Crociera, comprende due manche: 44 Autumn (3, 16-17 novembre, 30 novembre-1 dicembre) e 44 Winter (18-19 gennaio, 1-2 febbraio, 15-16 febbraio). L’organizzazione è a cura del Comitato dei Circoli Nautici del Ponente composto da Varazze C.N., L.N.I. di Savona, Club Nautico Celle e LNI Sestri Ponente con la collaborazione del C.C.N.P., della Marina di Varazze ed il supporto di FIV, UVAI e Comune di Varazze.

Sono sette i week end del Campionato Invernale Marina di Loano a cura del Circolo Nautico Marina di Loano, del CNAM Alassio e del CND Finale con il supporto di Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano. Le classi sono ORC, IRC, Monotipo e Minialtura. Appuntamento il 26-27 ottobre, il 9-10 novembre, il 23-24 novembre, l’11-12 gennaio, il 25-26 gennaio, l’8-9 febbraio il 22-23 febbraio.

Spostandoci all’estremo Ponente, la 36 ° Campionato Invernale West Liguria, a cura dello Yacht Club Sanremo, parte l’1 novembre con la prima tappa (1-3 novembre) abbinata al Trophèe Grimaldi. Si torna in acqua sabato 16 e domenica 17 novembre, i week end del 30 novembre/1 dicembre e 14-15 dicembre con Autunno in Regata, sabato 11 e domenica 12 gennaio, sabato 25 e domenica 26 gennaio con Inverno in Regata. Chiusura sabato 15 e domenica 16 febbraio con il Festival della Vela.

Nel corso della presentazione al Salone Nautico, focus anche sul kite foil e su una manifestazione, la prima in Liguria, a cura della LNI Chiavari e Lavagna in primavera alla foce dell’Entella alle prime ore del mattino con la termica.