Summer Night: il bus Amt che unisce le notti nel Tigullio

Summer Night: il bus Amt che unisce le notti d’estate nel golfo del Tigullio.

Summer Night ovvero le notti d’estate nel Tigullio: è la nuova formula del servizio bus Amt per l’estate 2022. La nuova linea serale consente a turisti e residenti di vivere le serate estive spostandosi con il bus tra le varie località costiere del Tigullio, dimenticando il cruccio dell’auto o dei parcheggi, rispettando così, anche l’ambiente.

Il percorso si sviluppa lungo l’Aurelia, con 28 fermate a piacere. Sono due i mezzi che faranno la spola ogni due ore. Due i capolinea a Sestri Levante e Santa Margherita Ligure. Da Sestri prima partenza alle 18:30 e ultima alle 00:30, da Santa Margherita Ligure (Punta Pedale) prima partenza alle 18.45 e ultima alle 1.15. Per utilizzare la linea valgono tutti i biglietti e gli abbonamenti in vigore sulla rete provinciale.

Summer night inizia oggi 8 luglio per finire il 31 agosto e unirà le località del Tigullio con un servizio di bus lungo il golfo. L’iniziativa è dell’ azienda Amt in accordo con i Comuni di Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure. Volantino orari e notizie Summer night Volantino Summer Nights

Questa nuova iniziativa per l’estate 2022 è stata presentata questa mattina nella sala consiliare del Comune di “Santa”. Erano presenti i sindaci, i vertici di Amt e della Città Metropolitana di Genova.

«Questa è una nuova occasione in cui i comuni del Tigullio si dimostrano nuovamente uniti per garantire, attraverso la mobilità, un servizio di collegamento nuovo pensato non solo per i giovani e le discoteche ma per tutti i residenti e turisti che vogliano spostarsi tra le località del Tigullio per partecipare agli eventi o cenare nei ristoranti senza utilizzare l’auto privata e il pensiero del parcheggio oltre che alla valenza ambientale».

Con queste parole i sindaci e Marco Beltrami ad di Amt spiegano la nuova formula del sevizio pubblico per tutti i Comuni del Tigullio. ABov