Studente alberghiero Alassio positivo: classe ed insegnanti in quarantena

Alassio. Uno studente che frequenta la prima della sezione enogastronomico dell’Alberghiero è risultato positivo al Covid. Tutta la classe e sei insegnanti sono finiti in quarantena.

La direzione della scuola si è messa subito in contatto con l’Asl di Savona come ha spiegato lo stesso dirigente scolastico Massimo Salza: «Abbiamo messo in atto tutto quanto previsto dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per garantire la sicurezza degli studenti e dei docenti. La scuola manterrà il legame stretto con i servizi ASL del territorio». L’intera classe e i sei insegnanti sono ora in quarantena preventiva.

Le lezioni proseguiranno almeno per due settimane con la formula della didattica a distanza.

Previste 25 ore di lezione suddivise in 5 al giorno per 5 giorni per la prima settimana sulla piattaforma «Meet».