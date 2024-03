Stelle nello Sport, la prima Asta del 2024 profuma di Liguria con Bani, Giordano, Cassata, Giovannini e Razzetti

Stelle nello Sport, la prima Asta del 2024 profuma di Liguria , dopo il successo registrato nel 2023, ritorna l’appuntamento con l’Asta benefica delle Stelle nello Sport, realizzata nell’ambito del progetto che sotto l’egida di Regione Liguria e Comune di Genova valorizza lo Sport della Liguria.

Su Memorabid, prima casa d’aste in Europa ad essere dedicata esclusivamente ai memorabilia sportivi, verranno battuti per tutto il 2024 cimeli speciali del calcio nazionale e di numerosi campioni azzurri di varie discipline sportive. L’Asta, con il patrocinio di Coni, CIP, Sport e Salute e Ussi, sostiene le attività della Fondazione Gigi Ghirotti ETS, impegnata nelle cure e nel supporto alle famiglie con malati terminali o di SLA.

La prima asta del 2024 sarà all’insegna della Liguria. Genoa, Sampdoria, Spezia, Virtus Entella e il campione di nuoto Alberto Razzetti: tutti in campo, o in acqua nel caso del gioiello di Genova Nuoto/My Sport e Fiamme Gialle, per beneficenza.

Il Genoa schiera Mattia Bani, reduce dall’ennesima prestazione maiuscola con l’Udinese impreziosita dal gol di testa del definitivo 2-0. La Sampdoria risponde con il genovese Simone Giordano, determinante un mese in qualità di match winner nella delicata trasferta di Cittadella. Prima stagione Spezia Calcio per il sarzanese Francesco Cassata. Attenzione in casa Entella all’attaccante savonese Romeo Giovannini, autore di una splendida girata vincente domenica contro la Fermana.

Nel Nuoto brilla la stella di Alberto Razzetti, reduce dai successi continentali in vasca corta (oro nei 400 misti, argento nei 200 farfalla e misti) e soprattutto dai Mondiali di Doha con il fantastico argento nei 200 farfalla e il bronzo nei 200 misti.