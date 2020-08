Sta bene il giovane dato per disperso in mare a Sestri Levante

All’alba erano partite le operazioni di ricerca anche con sub e un elicottero

Dalle cinque di questa mattina era in corso un’imponente ricerca via aria, terra e mare dei Vigili del fuoco, della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri anche con l’ausilio di elicottero e di sub a Sestri Levante per la cricerca di un uomo di 44 anni di Genova, che si era tuffato in mare insieme ad un amico per un bagno notturno.

Dell’uomo, uno psicologo, che è anche un sub, erano stati trovati sulla spiaggia gli indumenti e i documenti.

L’uomo però, è vivo e sta bene. Ha chiamato i Carabinieri da casa denunciando di avere perso i documenti e gli indumenti.

Il militare al telefono ha subito collegato i fatti con le operazioni di ricerca in corso e, dopo una verifica, ha dato la segnalazione che ha fatto interrompere i soccorsi.

Alcuni testimoni avevano riferito di avere visto l’amico del disperso uscire dall’acqua dopo il bagno ed allontanarsi, per questo era scattato l’allarme.

Sembra che i due ieri sera fossere andati ad una festa a Sestri Levante poi, forse, in preda ai fumi dell’alcol, hanno fatto il bagno e si erano separati.