Spray nasale anti Covid, Icardi: da sperimentazione buoni risultati

Arrivano i risultati delle prime sperimentazioni a Genova dello spray nasale anti Covid.

Si tratta di un prodotto da auto somministrazione che dovrebbe funzionare nel caso di pazienti con malattia da Covid-19 in forma lieve da affiancare alle altre terapie, testato per primo in Italia e in Europa dagli esperti del San Martino di Genova.

“I risultati sembrano buoni – ha riferito il direttore del Dipartimento di Igiene dell’Università di Genova, prof. Giancarlo Icardi – anche se si tratta per ora di una piccola anticipazione. Il report completo arriverà entro fine settembre”.

Lo spray nasale è composto sostanzialmente da una soluzione acquosa di lavaggio che contiene acido ipocloroso, una sostanza antimicrobica prodotta anche dalle cellule del nostro sistema immunitario.

Sarebbe efficace nel ridurre la carica virale presente nelle alte vie respiratorie in pazienti positivi al coronavirus che presentano un quadro clinico lieve.

Genova, dal San Martino un nuovo spray nasale contro la Covid