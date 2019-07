Spiagge sicure: in Liguria 43 assunzioni per la polizia locale

Quarantatre nuove assunzioni stagionali per la polizia locale, 11 mezzi acquistati, 5.797 oggetti sequestrati, per un valore di circa 25 mila euro, 69 multe.

E’ questo il bilancio al 30 giugno dell’operazione Spiagge sicure promossa dal ministero dell’Interno.

Sono 19 i Comuni liguri rientrati nell’operazione.

I 798 mila euro di finanziamento sono stati suddivisi tra Lavagna, Moneglia, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante, in provincia di Genova; Bordighera e San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia; Lerici, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore e Sarzana, in provincia di La Spezia e Albenga, Andora, Ceriale, Laigueglia, Pietra Ligure, Spotorno e Varazze, in provincia di Savona.