Spezzino drogato si ferisce rompendo vetro, soccorso dalla Polizia

Ieri, intorno alle 12.00, la Centrale Operativa della Questura della Spezia, riceveva la segnalazione da alcuni cittadini allarmati per la presenza di un soggetto in stato di agitazione intento a colpire con calci e pugni il portone di uno stabile in via Monfalcone.

Mentre si recavano sul posto, gli agenti della volante di zona notavano in via Genova un uomo che camminava sul marciapiede barcollando e con una vistosa ferita alla mano destra.

Una volta avvicinato, lo stesso appariva fin da subito in evidente stato di alterazione da presumibile assunzione di stupefacenti, con una ferita sull’avambraccio e un’altra sulla gamba destra sanguinanti.

Gli agenti provvedevano immediatamente a mettere in sicurezza l’arto della persona ferita praticando un primo intervento di soccorso, al fine di rallentare l’emorragia, in attesa dell’ambulanza che arrivava poco dopo.

Durante il trasporto verso il Pronto Soccorso del Sant’Andrea, il personale medico dell’autoambulanza si vedeva costretto a fermare il mezzo di soccorso e chiedere l’intervento della Squadra Volante, in quanto non riusciva a contenere lo stato di agitazione dell’uomo.

Gli agenti, saliti a bordo del mezzo, riuscivano a riportare la situazione alla calma ed a rassicurare i sanitari, seguendo l’ambulanza sino in ospedale.

Una volta raggiunta la struttura sanitaria e assicurato il trasportato alle cure del personale medico, che provvedeva al suo successivo ricovero, gli agenti raggiungevano via Monfalcone, ove effettuavano i rilievi del caso sull’avvenuto danneggiamento, tra cui la rottura del vetro del portone. Sentiti anche i testimoni, il danneggiamento risultava ascrivibile all’uomo che nella circostanza si era ferito, identificato in uno spezzino di 37 anni, gravato da vari precedenti di polizia tra cui spaccio di stupefacenti e guida sotto effetto di stupefacenti.

Approfondimenti per chiarire le ragioni del gesto, sono tuttora in corso.