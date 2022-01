Spezia-Verona 1-2, Erlic: Siamo molto rammaricati per la sconfitta

Al termine del match sul terreno del ‘Picco’, ha parlato ai microfoni della stampa l’autore del gol messo a segno dalle Aquile, Martin Erlic.

“C’è tanto rammarico per non essere riusciti a portare a casa punti. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, il Verona gioca un calcio 1vs1 a tutto campo e purtroppo il mio gol non è bastato per recuperare lo svantaggio. Dobbiamo dare tutti qualcosa di più se vogliamo riuscire a fare bene le prossime partite.

Forse c’è stato troppo nervosismo in campo tra di noi nel secondo tempo, dobbiamo lavorare sull’atteggiamento per riuscire a mantenere la calma per tutti i 90 minuti senza farci sopraffare dalle situazioni.

La prossima partita contro il Genoa sappiamo bene che significato abbia per la città e per la società; domenica ci aspetta una battaglia, dobbiamo andare a Genova e lottare per portare a casa punti.”