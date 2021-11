Spezia-Torino, Motta: Vittoria importante contro una squadra forte

Sono arrivati i tanto attesi tre punti per lo Spezia dopo l’ottima prestazione sul terreno del Picco contro il Torino, che ha visto la squadra di Thiago Motta uscire vittoriosa con il risultato di 1-0 firmato Jacopo Sala.

Ecco le parole e le sensazioni del mister dopo la partita:

“La vittoria di oggi è importante perché abbiamo giocato contro una squadra che è in forma, che ha qualità sia fisiche che tecniche e con un allenatore eccezionale. È stata una partita sofferta, ma siamo riusciti a lavorare insieme e abbiamo meritato la vittoria. Dal primo all’ultimo minuto abbiamo giocato, abbiamo combattuto e lo abbiamo fatto insieme. Sono soddisfatto dei ragazzi e della prestazione.

Siamo stati bravi a restare concentrati e capire le situazioni di gioco, poi con i cambi siamo riusciti a mantenere la superiorità e devo ringraziare i miei ragazzi perché si sono dimostrati disponibili e uniti tra loro.

Sono soddisfatto del lavoro che sta facendo Nzola, si mette a disposizione della squadra e anche quando è stato arretrato in una posizione non sua si è dimostrato altruista e tenace. Ha vinto moltissimi duelli contro una squadra molto brava in queste situazioni, gli è mancato il gol, ma sono sicuro che arriverà.

Il nostro obiettivo comune era la vittoria e ci siamo riusciti, grazie al contributo di tutti i ragazzi: hanno lavorato bene e hanno dato il loro massimo, non potrei chiedere di più. Dobbiamo essere contenti per i tre punti, ma anche per la porta inviolata, significa che abbiamo difeso da squadra ed è questo ciò che conta.

Dal mio punto di vista i centrocampisti danno più equilibrio alla squadra, e oggi con Sala ne abbiamo avuto la dimostrazione: ha giocato benissimo e grazie alla sua presenza siamo riusciti a difendere e attaccare con più sicurezza. Sala si è sicuramente meritato il posto da titolare e il gol che è arrivato, ha lavorato bene durante la settimana e mi ha dimostrato di avere le qualità per giocare a centrocampo.

Per me è difficile dire chi ha fatto meglio degli altri, ho visto una squadra che ha lavorato insieme e sono contento di tutti loro, di quanto svolto in allenamento e di questa prestazione.

Le partite che ci aspettano non saranno facili, ma le affronteremo una alla volta come abbiamo sempre fatto, cercando di scendere in campo sempre con lo spirito che abbiamo dimostrato oggi e con la voglia di lottare che ci contraddistingue.

Oggi Spezia sorride, è una vittoria importante per noi. Ringrazio lo striscione di supporto da parte dei tifosi, li sento vicini a me e alla squadra e anche loro meritavano questa vittoria. Sappiamo che il nostro campionato non è facile, che dovremo combattere, ma vogliamo che i tifosi sappiano che daremo sempre il massimo e speriamo di averli sempre al nostro fianco e di regalare loro altre gioie come quella di stasera.”