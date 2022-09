Spezia sospensione della circolazione lungo la S.P. 31 FORNOLA – BOTTAGNA, si conferma che a partire dalle ore 8:00 del giorno 5 settembre

Spezia sospensione della circolazione lungo la S.P. 31 FORNOLA – BOTTAGNA, fino alle ore 18:00 del giorno 16 settembre 2022 è stata disposta la sospensione della circolazione, su ogni senso di marcia, nella tratta interessata dal sito di cantiere, lungo la Strada Provinciale S.P. 31 “Fornola – Bottagna (La Ripa)” nel territorio del Comune di Vezzano Ligure.

La disposizione è indispensabile al fine di garantire un intervento per la messa in sicurezza della rete idrogeologica a monte della stradale. La durata dello stesso, al fine di garantire il minimo disagio ai cittadini, è stata indicata in soli dieci giorni.

L’opera di regimazione delle acque attraverso la posa di un condotto sotto la sede stradale rientra negli interventi previsti delle opere definitive, del cosiddetto “3 lotto” finanziato da Regione Liguria, al fine della messa in sicurezza del sito e segue gli interventi estivi eseguiti nel cantiere stradale propedeutici alla realizzazione delle opere finali del lotto stesso.

Questa fase dell’intervento, necessariamente prevista in questo periodo come da regolare cronoprogramma in corso di svolgimento, quindi da tempo annunciata anche pubblicamente, viene attuata tenendo conto delle inderogabili esigenze di cantiere, ma nella necessità di limitare al massimo il periodo di chiusura, in una fascia temporale che venisse maggiormente incontro alle esigenze dei cittadini limitando il più possibile i disagi.

Il cantiere in oggetto è quello per la realizzazione del secondo stralcio del terzo lotto delle opere di sistemazione della S.P. 31 “Strada della Ripa”, nel Comune di Vezzano Ligure. Il tratto interessato è quello compreso fra il “vallo” realizzato tra i lotti 2 e 3 e l’intersezione con via Montebuono. Il costo delle opere è di circa 113mila euro, finanziati da Regione Liguria. La ditta esecutrice è New Era Costruzioni S.r.l.

Proprio la forte sinergia tra la Provincia della Spezia e la Regione Liguria ha permesso, con tempi certi e opere realizzate, di colmare in questi ultimi due anni una serie di gravi ritardi nella realizzazione delle opere in quel sito, riaprendo al traffico regolare questa tratta stradale e portando a compimento i due lotti principali del più vasto intervento previsto. Il tutto risolvendo definitivamente quell’emergenza.

Il cantiere in atto, per l’esecuzione del lotto finale, è regolarmente in attività e questo consente di poter procedere nelle opere previste secondo il programma prefissato, attuando concretamente l’intervento anche se in un momento in cui la situazione generale denota vincoli e ritardi a causa dell’oggettiva penuria dei materiali.