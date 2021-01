Spezia-Samp, le statistiche del derby ligure

Statistiche del derby ligure Spezia-Samp in programma nel Monday Night.

Lo Spezia non è ancora riuscito a vincere due partite consecutive in Serie A: in particolare, includendo anche i playoff di Serie B, è dallo scorso agosto che i liguri non centrano due successi di fila in campionato.

La Sampdoria ha vinto tre delle ultime cinque partite in Serie A (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 15 gare del massimo campionato (3N, 9P).

Sampdoria (40%) e Spezia (50%), sono due delle tre squadre che, in percentuale, hanno ottenuto meno punti contro formazioni che ad inizio giornata occupano la parte bassa della classifica in questa Serie A (tra le due il Verona, 41.6%).

La Sampdoria non tiene la porta inviolata da 18 trasferte in Serie A e non fa peggio da gennaio 1956, quando subì gol per 24 gare esterne consecutive.

La Sampdoria ha realizzato almeno due gol in quattro delle ultime sette trasferte in Serie A, rimanendo a secco di reti nella più recente in casa della Roma; i blucerchiati non concludono almeno due gare esterne di fila senza andare a segno nel massimo campionato dal maggio 2018 (tre).

STATISTICHE GENERALI

Sampdoria e Spezia sono due delle tre squadre (alla pari del Cagliari) che hanno subito più gol su palla inattiva in questo campionato (11 ciascuna).

Lo Spezia è una delle tre squadre (con Fiorentina e Verona) a non aver ancora trovato il gol da fuori area in questo campionato; dall’altra parte, nessuna formazione ne ha subiti di meno dalla distanza della Sampdoria (uno).

Spezia – Sampdoria

Serie A – 11/01/2021

Sampdoria e Spezia (entrambe cinque) sono le squadre che hanno subito più gol dal dischetto in questa Serie A; entrambe le formazioni hanno trasformato un calcio di rigore nella gara più recente del torneo in corso (Candreva per i blucerchiati e Nzola per lo Spezia).

Lo Spezia è l’unica squadra a non aver ancora trovato il gol nei primi 15 minuti della ripresa in questa Serie A, e la formazione che ne ha incassati di più in questo intervallo temporale nel torneo in corso (otto).

Solo la Juventus (13) ha realizzato più gol con nuovi acquisti di Spezia (nove) e Sampdoria (otto) in questa Serie A.