Spezia-Samp, i convocati di mister Giampaolo

Ultimo allenamento settimanale per la Sampdoria, impegnata a Bogliasco in una seduta pomeridiana sul campo 1 del “Mugnaini”.

Una seduta incentrata su torelli e sviluppi tattici, alla quale hanno preso parte i Primavera Mohamed Bahlouli, Davide Canovi, Yassin Ejjaki, Simone Giordano, Tommaso Maggioni, Giuliano Maglie, Daouda Peeters e Aris Sorensen.

Differenziati. Nicola Murru, Dennis Praet, Vasco Regini e Riccardo Saponara, dopo lavori mattutini in piscina, hanno continuato i rispettivi programmi differenziati al pomeriggio al pari di Lorenzo Tonelli.

Oggi, sabato, alle ore 18.00, i blucerchiati saranno di scena al “Picco” per sfidare lo Spezia in una partita amichevole a sfondo benefico, dedicata alle famiglie colpite dal crollo di ponte Morandi. A seguire l’elenco dei 21 convocati per il match (il Doria non avrà numeri fissi).

Portieri: Rafael, Raspa.

Difensori: Colley, Ferrari, Giordano, Leverbe, Maggioni, Rolando, Sala, Sorensen, Tavares.

Centrocampisti: Bahlouli, Barreto, Canovi, Ejjaki, Peeters, Ramírez.