Spezia, presentati gli acquisti di Vitale e Di Gaudio

Alla presenza del Direttore Generale Tecnico Guido Angelozzi, si è svolta nella tarda mattinata di oggi la presentazione ufficiale degli ultimi due arrivati in casa Spezia Calcio, ovvero Luigi Vitale e Antonio Di Gaudio.

A prendere per primo la parola l’esterno alto, che ha già assaggiato la panchina in occasione della vittoriosa sfida casalinga con il Pordenone “Voglio aiutare questa squadra, dare il mio contributo e provare ad essere il valore aggiunto perchè ho tanta voglia di giocare e di essere determinante; mi sto calando in questa famiglia con tutto me stesso, sono una persona positiva, qui ho trovato un gruppo splendido e tutti gli ingredienti per far bene, in primis un mister affamato e capace di trasmettere la propria grinta alla squadra.

Luigi e io siamo più esperti rispetto alla maggior parte del gruppo, pertanto dobbiamo essere un esempio, aiutare la squadra e mettere la nostra esperienza al servizio dei più giovani.

Ragusa? Ci conosciamo molto bene, ci siamo sentiti spesso e mi ha sempre parlato splendidamente di tutto l’ambiente spezzino, quindi quando c’è stata la possibilità di venire qui non ci ho pensato due volte, nonostante avessi altre proposte: avevo davvero voglia di indossare questa maglia e giocare in uno stadio come il “Picco” che mi ha sempre entusiasmato, perchè è uno stadio del Sud collocato al Nord. Amo gli stadi caldi e se al momento sugli spalti ci sono tanti posti vuoti, vuol dire che toccherà a tutti noi riportare i tifosi allo stadio, anche perchè questo da avversario è sempre stato il campo più difficile, la trasferta più complicata da affrontare.

Ho davvero tanta voglia di giocare, mi manca la partita, ma mi sono sempre allenato al massimo e sono sicuro che riuscirò a trovare il ritmo partita al più presto.

Io un amuleto? Speriamo, sarebbe meraviglioso; di certo il campionato è più aperto che mai e ad eccezione del Benevento, tutto puà accadere e noi siamo pronti a giocarci le nostre carte.

Il Perugia? Organico tra i migliori della Serie B, con un tecnico esperto e carismatico, ma dobbiamo pensare soltanto a noi stessi e cercare di dare il massimo per proseguire nella striscia positiva”.

A seguire parola al numero 33 aquilotto, Luigi Vitale: “Siamo venuti qua per metterci a disposizione del Club, a disposizione di un tecnico molto bravo che fa giocare molto bene la squadra e di un gruppo forte come volevamo e che qui abbiamo trovato. Dobbiamo pensare ad affrontare nel miglior modo possibile una partita alla volta ed io voglio dare il mio contributo alla causa; qui c’è tanta voglia di stupire e c’è ancora tanto margine di crescita.

Ho trovato un gruppo molto unito e onestamente non sembra di esser appena arrivati, ma di esser qui da tanto; in una rosa giovane, aver qualche giocatore esperto in gruppo è essenziale, d’altronde i consigli aiutano a crescere e fa parte del nostro ruolo dispensarli.

Gli ultimi 90′ disputati? Nella finale playoff dello scorso anno, ma ci siamo sempre allenati, siamo pronti e abbiamo voglia di scendere in campo. Inutile nascondere che il ritmo partita ad oggi magari non c’è ancora, ma sto lavorando per farlo arrivare il prima possibile.

La tratttativa? Alla prima chiamata del DG ho risposto presente, poi le cose si sono un po’ complicate per altri motivi non riguardanti lo Spezia, ma sono contento che alla fine si sia risolto tutto e di esser qui oggi.

Sabato scorso ho assistito alla partita dalla tribuna e sono rimasto molto colpito dal pubblico, perchè nonostante la Curva Ferrovia non fosse gremita, si è fatto sentire per tutta la partita, caricando la squadra in maniera eccezionale; di certo ora tocca a noi riportare la gente sugli spalti, con sacrifici, risultati e grinta.

La gara di Perugia? Conosco molto bene Cosmi, immagino che stia caricando tantissimo la partita di sabato, ma noi siamo e ci faremo trovare pronti, perchè anche noi vogliamo far qualcosa di importante e non vogliamo lasciare punti per strada”.