Spezia-Padova, l’arbitro è Prontera di Bologna

Sfida delicata per lo Spezia che si troverà di fronte il Padova per cercare punti nella corsa ai play off, partita assolutamente da non sbagliare per rimanere agganciati al treno.

L’AIA ha reso noto che sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna a dirigere la sfida dell’ “Alberto Picco” tra le Aquile di Pasquale Marino ed il Padova guidato da mister Bisoli.

L’incontro, in programma sabato 9 marzo alle ore 18:00, e valido per il 28° turno del campionato di Serie BKT ’18/’19, vedrà come assistenti Manuel Robilotta di Sala Consilina e Gamal Mokhtar di Lecco; quarto ufficiale sarà Fabio Piscopo della sezione di Imperia