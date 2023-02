Spezia-Napoli, le statistiche della sfida in programma al Picco

Sono cinque le sfide in Serie A tra Spezia e Napoli: dopo aver vinto due delle prime tre partite contro gli azzurri (1P), i liguri hanno perso senza segnare le ultime due in ordine di tempo.

Il Napoli ha vinto entrambe le sfide di Serie A giocate al Picco di La Spezia (4-1 nel 2020/21 e 3-0 nel 2021/22) e in generale ha vinto tutte le ultime sei partite disputate in Liguria, includendo i successi con Genoa e Sampdoria. Le ultime tre sfide in campionato tra Spezia e Napoli si sono concluse tutte con una sola squadra andare a segno (1-0 per lo Spezia il 22 dicembre 2021, 3-0 e 1-0 per il Napoli rispettivamente a maggio e settembre 2022). Il Napoli ha perso solo due delle ultime 20 gare di Serie A contro avversarie nelle ultime quattro posizioni in classifica a inizio giornata (15V, 3N), in entrambe le occasioni contro lo Spezia (il 6 gennaio 2021 e il 22 dicembre dello stesso anno). Lo Spezia invece ha affrontato la prima in classifica a inizio giornata in due sole occasioni in Serie A, rimanendo sempre imbattuta: 2-0 sul Milan il 13 febbraio 2021 e 1-1 contro l’Inter il 21 aprile 2021. Il Napoli non ha pareggiato alcuna delle ultime 14 trasferte contro formazioni liguri in campionato (12, 2P), l’ultima volta che ha impattato fuori casa contro queste avversarie nella competizione risale al 21 settembre 2016, 0-0 contro il Genoa al Ferraris