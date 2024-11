Spezia-Modena oggi alle 15, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Lo Spezia, reduce dai pareggi con Bari e Brescia, punta oggi alle 15 allo stadio Picco a ritrovare la vittoria contro il Modena. Mister Luca D’Angelo sembra orientato a confermare il modulo 3-5-2.

In porta dovrebbe partire Gori, mentre in difesa, accanto a Mateju e Hristov, potrebbe trovare spazio Wisniewski. A centrocampo ci sono ancora dubbi: Elia e Reca presidieranno le fasce, mentre al centro Salvatore Esposito è confermato. In bilico, invece, la presenza di Nagy e Cassata, così come quella di Kouda e Degli Innocenti. In attacco è probabile che scendano in campo Esposito e Soleri.

Per il Modena, Mister Bisoli non prevede molti cambiamenti rispetto alla formazione schierata nell’ultima partita contro la Cremonese. L’unica assenza certa è quella del capitano Pergreffi, fermato da un infortunio.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Wisniewski; Elia, Nagy, Esposito S., Cassata, Reca; Esposito P., Soleri. All. D’Angelo

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Dellavalle, Zaro, Caldara, Idrissi; Santoro, Gerli, Magnino; Palumbo; Caso, Defrel. All. Bisoli.

Dove vedere Spezia-Modena in TV

La sfida tra Spezia e Modena, in programma per oggi, sabato 2 Novembre alle ore 15 al Picco, sarà trasmessa in esclusiva ed in streaming dalla piattaforma DAZN.