Spezia, l’emozione di Platek per l’esordio in serie A

In visita al Club, l’owner aquilotto, Mr. Robert Platek ha espresso tutta la propria emozione per l’imminente avvio della seconda stagione consecutiva delle Aquile in Serie A e ha voluto ringraziare tutti i tifosi spezzini per il continuo supporto e per la meravigliosa accoglienza ancora una volta riservata a lui e alla moglie Laurie, da parte di tutta la città.

Un’esordio per la nuova proprietà aquilotta molto attesa anche per la novità tecnica in panchina di Motta che incuriosisce non poco i tifosi delle Aquile speranzosi di una stagione ricca di soddisfazioni.