Spezia, le Aquile durante il Mondiale voleranno in Spagna

Nei prossimi giorni sarà annunciato l’accordo con un’agenzia iberica per un periodo di almeno una settimana tra allenamenti e amichevoli dello Spezia.

La zona prescelta dovrebbe essere quella di Valencia, con l’Andalusia come seconda ipotesi. La squadra di Gotti non sarà però l’unica italiana in zona. Il Sassuolo e l’Atalanta faranno una puntata, forse anche la Lazio di Sarri: dopo la partita di Verona che chiude gli impegni di campionato per il 2022, gli aquilotti avranno almeno una settimana di ferie. Poi un nuovo raduno in città verso fine novembre, qualche allenamento a Follo ed il ritiro invernale che non dovrebbe spingersi oltre la metà di dicembre. A quel punto mancheranno tre settimane al ritorno del campionato.