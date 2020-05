Spezia, Giulio Maggiore incontra i giovani aquilotti

Proseguono senza sosta gli incontri online organizzati dal Settore Giovanile aquilotto, diretto dal Responsabile Roberto Alberti, che nella giornata di ieri ha visto una gradita sorpresa per le formazioni maschili 2007 e 2008 e per quella 2008 femminile.

I giovanissimi talenti aquilotti hanno potuto infatti conversare a lungo con Giulio Maggiore, gioiellino spezzino con oltre cento presenze in maglia bianca nonostante la giovane età e che in questa stagione, oltre a indossare in un paio di occasioni la fascia da capitano, ha anche conquistato la maglia della selezione azzurra Under 21.

Quasi un’ora di domande, curiosità ed emozioni, con Maggiore che ha dispensato consigli a chi sogna di ripercorrere le sue orme e di poter un giorno difendere i colori della propria città, motivo di assoluto orgoglio e che ti spinge a dare sempre qualcosa in più, proprio come anche ieri ha ribadito ancora una volta il numero 25 bianco.

Un incontro piacevole e frizzante, con i giovanissimi aquilotti che hanno così potuto riassaggiare, anche se in maniera differente, un po’ di calcio giocato, in un momento storico dove anche il semplice gioco dei più piccoli è stato messo in quarantena.