Spezia-Entella, domani amichevole ore 11 al Picco

Proseguono i lavori delle Aquile di mister Italiano, che sul terreno del “Picco” hanno svolto una nuova seduta pomeridiana in vista dell’amichevole con la Virtus Entella in programma per le 11:00 di sabato.

Prima seduta con il gruppo per Nzola, che dopo esser risultato negativo anche al secondo tampone di controllo, ha potuto così aggregarsi al gruppo aquilotto, che nella giornata odierna ha svolto un riscaldamento tecnico, seguito da una lunga serie di esercitazioni tattiche e sviluppi offensivi.

Per domani in programma un nuovo giro di tamponi come da protocollo anti-Covid, mentre alle 11:00 andrà in scena l’amichevole con la formazione chiavarese, trasmessa in diretta sulla pagina ufficiale dello Spezia Calcio su YouTube.