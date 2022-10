Spezia-Cremonese 2-2, Ekdal: Ottima reazione della squadra

Lo Spezia impatta contro la Cremonese in casa e sale a quota 9 punti in classifica. Al termine della gara, è il centrocampista Albin Ekdal a commentare la prestazione della squadra.

“Abbiamo giocato bene, la squadra ha avuto una gran bella reazione, ribaltando il risultato e sfiorando la vittoria. Ora però servirà invertire la rotta lontano dal Picco, dove invece abbiamo dimostrato di riuscire a conquistare punti con più facilità. Già dal prossimo turno proveremo ad imporci in trasferta.

Sto crescendo fisicamente, sto cercando di trovare la forma giusta per aiutare il più possibile questa squadra, piano piano mettendo sempre più minuti nelle gambe riuscirò a raggiungere la condizione migliore.

Oggi abbiamo perso due punti, sfidavamo una squadra che lotta come noi per la salvezza e, visto il percorso che finora abbiamo avuto in casa, partite come questa vanno vinte.

Kiwior è un bel talento, anche oggi ha giocato molto bene e ci sta servendo tanto. Ha la qualità di essere molto duttile, preciso sia quando gioca in difesa sia quando viene impiegato a centrocampo.

Il calendario ora dice che saremo impegnati prima contro il Brescia mercoledì, una gara importante, da non sbagliare per continuare a migliorare nel nostro percorso di crescita. Poi nel fine settimana andremo a Salerno, in un campo difficile, dovremo provare senza dubbio a vincere per prendere una bella boccata d’ossigeno in classifica”.