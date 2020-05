Brutto episodio di truffa per quanto riguarda mascherine con loghi falsi delle squadre di calcio.

Lo Spezia Calcio, venuto a conoscenza che risulterebbero in vendita mascherine griffate con il logo ufficiale del Club, comunica di non aver mai concesso a terzi l’utilizzo del proprio marchio e di non aver mai autorizzato alcuna produzione di tali dispositivi medici, trattandosi, oltretutto, di prodotti non certificati e potenzialmente non sicuri per la salute.

La Società precisa di essere completamente estranea a tali produzioni e canali di vendita e di stare svolgendo approfondimenti per l’accertamento dei responsabili ai fini della loro segnalazione all’Autorità Giudiziaria.