Spezia, Bastoni: Non è il momento di fermarci

Schierato in un ruolo inedito in una partita assai complicata, Simone Bastoni si è reso protagonista di un’ottima prestazione, dando il suo personale contributo al fondamentale successo dell’Arechi: “Stiamo provando emozioni forti, sono contentissimo per la squadra e anche per la mia prestazione da centrale difensivo, in un ruolo a cui non ero abituato, ma nel quale questa sera mi son trovato bene.

Il mister mi aveva provato lì durante la settimana e sono contento per come é andata, ma in ogni caso devo dire che tutta la squadra ha girata bene, sicuramente un segnale positivo in vista della semifinale playoff.

Siamo un gruppo forte e molto compatto, al punto che chiunque venga schierato sa sempre farsi trovare pronto. Questa sera il mister ha optato saggiamente per un po’ di turnover, facendo attenzione ai giocatori diffidanti e la squadra ha risposto bene, vincendo una gara sulla carta davvero difficile e consolidando il terzo posto in classifica.

Ora abbiamo diversi giorno per preparare con determinazione i playoff e cercheremo di fare il meglio possibile; la storia è stata scritta, ora non resta che giocare per la leggenda”.