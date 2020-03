Nonostante la sconfitta, Paolo Bartolomei analizza così l’incontro al termine della sfida del “Menti”.

“Sicuramente sapevamo che sarebbe stata una gara non semplice, potevamo essere un po’ più bravi nello scorrimento della palla, perché l’abbiamo fatto solo a tratti e non per tutto l’arco dei 90′. Purtroppo, una volta tornati in partita abbiamo fatto l’errore di concedere il terzo gol che inevitabilmente ci ha tagliato di netto le gambe. Peccato perché questa gara avrebbe potuto regalarci di nuovo il terzo posto, ma pensiamo che sia solo un semplice incidente di percorso; dobbiamo ripartire da subito, quindi testa all’Empoli.

Il terreno di gioco oggi non ci aiutava perché non siamo abituati al sintetico, ma non dobbiamo creare alibi, perché il campo era buonissimo e quindi bisogna pensare che occorra andare sopra a queste cose; oggi abbiamo perso perché abbiamo sbagliato noi, questo è quello che la squadra deve pensare.

Giocare a porte chiuse fa un effetto strano, ma una volta iniziata la gara non ci si pensa più. Dovevamo sfruttare questo fattore a nostro favore, ma siamo professionisti e sappiamo che per vincere non si deve fare conto su queste cose. Potevamo fare qualcosa in più nel giro palla, che doveva essere più veloce; penso sia mancata anche qualità nell’ultimo passaggio. Ripeto, le occasioni le abbiamo create, la partita l’abbiamo fatta, ma non è arrivato il risultato.

Mancano dieci gare alla fine, che sono davvero tante e tutto può ancora succedere. Siamo convinti di avere i mezzi per poter dire la nostra e lottare per raggiungere il nostro obiettivo. Rimuoviamo questa trasferta e continuiamo facendo affidamento alle nostre certezze”.