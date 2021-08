Spezia, amichevole in famiglia ieri per le Aquile

Test domenicale in famiglia per la squadra di mister Thiago Motta, con la squadra in maglia nera che ha saputo imporsi contro la formazione bianca grazie ad uno scoppiettante 3-2. In campo anche i nuovi Kovalenko (squadra nera) e Colley (squadra bianca), quest’ultimo compagno di squadra di Nikolau e Mraz, entrambi in campo grazie al nullaosta concesso dall’Empoli.

Due tempi, il primo da 35’ e il secondo da 40’, con il match che si è sbloccato per i neri al 4’, con Sala bravo e attento a ribadire in rete un tiro-cross arrivato dalla fascia sinistra e operato da Bastoni. Pareggio bianco al 7′ con il Primavera Mariotti, puntuale nello sfruttare al meglio l’ottimo assist di Mraz. Al 24′ è di capitan Maggiore la rete del momentaneo vantaggio bianco, con una bordata da fuori che, complice una deviazione, beffa Zoet. 4’ più tardi ecco il nuovo pareggio dei neri, grazie al rilancio lungo di Zoet che Verde raccoglie e deposita in rete, dopo aver saltato Provedel in uscita grazie ad un morbido pallonetto. Ripresa equilibrata, ma non avara di emozioni, così dopo le parate di Zoet e Provedel, è Verde a decidere il match, guadagnandosi un calcio di rigore sull’intervento di Hristov e spiazzando Provedel dal dischetto per il definitivo 3-2.

Per domani in programma una nuova seduta pomeridiana sui terreni di Follo, con inizio fissato per le ore 15:00.

Spezia Bianco – Spezia Nero 2-3

4’pt Sala (N), 8’pt Mariotti (B), 24’pt Maggiore (B), 28’pt Verde (N), 33’st rig. Verde (N)