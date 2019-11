Spal-Genoa, Motta: Giocheremo anche per Kouamè

Uno per tutti, tutti per Christian. A Ferrara sarà la prima in cui sarà assente il sempre presente. Un’ondata di messaggi via social, di incoraggiamenti via telefono, si è riversata su Kouamè dal ritorno in Italia con un pesante infortunio. Il presidente, la società, i tifosi. Il mister e i compagni. Un abbraccio collettivo ha avvolto il bomber autore di 5 gol. “Dispiace tantissimo. E’ un bravissimo ragazzo e in campo perdiamo un riferimento importante” ha detto il tecnico Motta, campione anche di infortuni, nella sala stampa del ‘Signorini’. “Christian è una persona super positiva. Alla sua età passare un momento difficile come questo, vedendola in maniera costruttiva, lo farà crescere. Gli auguriamo di recuperare al meglio, lo aspettiamo di nuovo tra noi”.