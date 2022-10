Spal-Genoa 0-2, Blessin: Bene ma dovevamo chiuderla prima

Blessin commenta il successo del suo Genoa sul campo della Spal a Ferrara.

“Le partite sono tutte importanti. Sono felice della prestazione della mia squadra, anche se inizialmente abbiamo avuto problemi sui lanci lunghi, sul posizionamento e sulle seconde palle. Non abbiamo concesso occasioni alla Spal, anzi non ricordo nessuna particolare chance da gol per i biancazzurri. Nel secondo tempo abbiamo sprecato molto: potevamo chiudere la partita molto prima, ma va bene così. La formazione? Metto in campo i giocatori più forti, poi valuto in base alla situazione. Quindi ho deciso in funzione della gara del Mazza, dove vincere non è affatto semplice. Era importante trovare subito ritmo e lo abbiamo fatto”.