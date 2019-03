Spaccio di eroina davanti a pronto soccorso S. Martino: arrestato marocchino di 54 anni

Ieri un marocchino di 54 anni, gravato da pregiudizi di polizia per reati legati allo spaccio di droga e mai rimpatriato, è stato fermato dai carabinieri per un controllo in via Mosso, davanti al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Il nordafricano è stato perquisito e i militari gli hanno trovato 8 grammi di eroina, già suddivisa in 16 dosi, nascosti nella tasca del giubbotto.

Inoltre, lo spacciatore aveva nascosti all’interno dei pantaloni ulteriori 7 grammi della stessa sostanza stupefacente.

I carabinieri della Stazione dell’Arma di Genova San Martino gli hanno anche sequestrato 565 euro in contanti, provento dell’illecita attività.