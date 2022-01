Spaccia cocaina-crack nei caruggi, 30enne africano arrestato dai carabinieri

L’altra mattina, nel corso di un servizio di perlustrazione nei caruggi, i carabinieri di Ge-Maddalena hanno arrestato un 30enne del Gabon, pluripregiudicato e mai rimpatriato, colpito da un ordine di carcerazione.

Lo straniero, fermato per un controllo, è scappato e ha tentato di disfarsi di un involucro, che è stato recuperato. Nel pacchetto sono stati poi trovati oltre 3 grammi di cocaina-crack già suddivisa in dosi.

Raggiunto e bloccato dopo una breve colluttazione, l’africano è stato condotto in caserma per ulteriori e approfonditi accertamenti dai quali risultava avere in pendenza un ordine di carcerazione, in quanto doveva scontare oltre 2 anni di reclusione per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Contestualmente è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane straniero è stato rinchiuso nel carcere di Marassi.