Sottoripa, tunisino cerca droga in cassetto Enel e causa blackout per 81 alloggi e 14 attività

Ben 81 appartamenti e 14 attività commerciali sono rimasti al buio, per due ore, ieri pomeriggio in via di Sottoripa a Genova a causa di un nordafricano che armeggiava in una cassetta di derivazione Enel per cercare della droga nascosta.

Si tratta di un tunisino di 49 anni, senza fissa dimora e mai rimpatriato.

Un residente della zona ha segnalato alla Polizia locale il blackout che stava causando disagi a negozi e residenti.

Dopo avere informato i tecnici per ripristinare l’erogazione, gli agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia locale genovese, già in servizio di pattugliamento nella zona, hanno visionato il video delle telecamere di “Città Sicura” e hanno individuato il responsabile, che è stato fermato nella stessa via di Sottoripa poco dopo.

Il nordafricano è stato denunciato per danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio.

Gli agenti, durante il sopralluogo, hanno cercato di capire che cosa ci facesse lì e che cosa il tunisino cercasse nello sportello di derivazione dell’Enel.

Gli investigatori hanno quindi trovato nel cassetto di derivazione un involucro con due palline di crack, che sono state sequestrate.

Indagini in corso per risalire alla filiera della droga spacciata nei vicoli del Centro storico.