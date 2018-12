Sottoripa, ordinanza anti alcol. Albanese tenta di corrompere carabinieri: denunciato

Operazione Strade sicure e ordinanza anti alcol nel Centro storico genovese.

Ieri in via Sottoripa i carabinieri della Stazione dell’Arma di Maddalena, insieme ai militari del C.I.O., hanno sorpreso uno straniero a consumare bevande alcoliche in contravvenzione all’ordinanza comunale (sanzionabile con 200 euro di multa).

L’albanese di 44 anni, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, è stato identificato per la multa ma poi è stato anche denunciato in stato di libertà per “istigazione alla corruzione” poiché ha offerto una modica somma di denaro ai carabinieri e ai militari allo scopo di non procedere con il verbale e la relativa sanzione.