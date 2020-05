In seguito a lavori sulla rete di acquedotto legati alle opere di messa in sicurezza idraulica del rivo Pozio Serillo, giovedì 14 Maggio 2020, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova: Via S. Quirico (da civ. 1 a civ. 53) e in Passo Morigallo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

A comunicarlo è Iren Acqua.