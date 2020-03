Sori, pastificio Novella donazioni e aiuti al personale

Il Pastificio Novella, con sede a Sori ha ritenuto opportuno dimostrare di essere presente nel fronteggiare l’emergenza Covid-19. «In una situazione di emergenza globale, come quella che stiamo vivendo oggi, è importante non far mancare il sostegno a chi si impegna ogni giorno in prima linea per la salute di tutti noi.»

Con queste parole la direzione del Pastificio Novella, azienda alimentare storica del Golfo Paradiso, elargisce una donazione di 50 mila euro all’Ospedale Policlinico San Martino. Questa donazione è anche un aiuto concreto all’Ospedale che, in questi giorni, ha lanciato una raccolta fondi per poter aumentare i posti letto dedicati nel reparto di malattie infettive, l’acquisto di apparecchiature biomedicali e allestire nuove aree di terapia intensiva e di pronto soccorso.

Inoltre il Pastificio Novella ha voluto dimostrare la sua vicinanza anche nei confronti del territorio, per questo ha donato 5 mila euro a favore della Croce Rossa Sori per garantire lo svolgimento dei servizi, e permettere al personale di lavorare in sicurezza.

«Oggi, a tutti noi, è chiesto di continuare a lavorare in condizioni difficili, di emergenza, dobbiamo andare avanti dimostrando responsabilità nei confronti della comunità e del lavoro» spiega il personale del pastificio, così la Direzione Novella, ha provveduto prendere le adeguate precauzioni per i mesi a venire. Da oltre un mese all’interno dell’azienda Novella sono state adottate misure di sicurezza a tutela dei lavoratori, come il ciclo continuato di produzione spostato a 24/24h per distanziare i turni produttivi e ridurre il personale all’interno dello stabilimento.

Per quanto possibile è stato attivato lo smart working per la parte relativa all’amministrazione, gestione ordini per adempiere alle esigenze del cliente (costumer care). L’impegno del Pastificio si è manifestato anche per introdurre, per la prima volta, un piano straordinario che prevede misure di sostegno economico a favore dei propri dipendenti.

Come riconoscimento è stato predisposto un aumento di stipendio, sia per il mese di marzo che di aprile, per tutti i lavoratori presenti in azienda, per premiare l’impegno e la disponibilità dimostrata nel portare avanti la produzione giornaliera per garantire l’approvvigionamento dei beni essenziali distribuiti in tutta la Regione.

Inoltre è stata prevista l'attivazione di una nuova copertura assicurativa aziendale per tutti i lavoratori impiegati nel Pastificio, nello specifico si tratta di un insieme di garanzie e servizi per l'assistenza a sostegno delle persone e delle famiglie, come ad esempio un sostegno per le spese di baby sitting dei dipendenti.