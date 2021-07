Sono solo storie vere” apre in danza la settimana

Festival in una notte d’estate, “Sono solo storie vere” apre in danza il programma della terza settimana

La terza settimana del“Festival in una notte d’estate”, che come ogni anno Lunaria Teatro mette in scena a Genova in piazza San Matteo, scatta lunedì 19 e martedì 20 luglio con lo spettacolo “Sono solo storie vere”, galleria d’arte animata da una compagnia di danza contemporanea urbana, lo Studio Dyv, un trio d’archi e arpa, il G.E. Music Project, e una voce narrante, Simone Vialardi, con coreografie di Patrizia Genitoni, Carolina Traverso, Beatrice Rossi e Pamela Russello.

Giovedì 22 luglio il Teatro Libero di Palermo porta sul palco un’opera del drammaturgo francese contemporaneo Laurent Gaudé: il suo “Onysio’s dream, ovvero Onysio il furioso”, interpretato da Giuseppe Pestillo e diretto da Luca Mazzone, affronta il tema della modernità del mito, costruendo un personaggio che si muove sul crinale tra la poesia e l’epopea, tra la parola tragica e la quotidianità.

Dioniso è il dio di quelli che non hanno nemmeno una storia; Gaudé, nella scelta del nome, fa saltare le prime lettere che ne richiamano la dimensione divina, lasciando solo quella terrena: Onysos è così un uomo, ed umani sono i suoi impulsi.

Venerdì 23 luglio è invece la volta del Teatro delle Donne di Firenze e del reading “Amarti, che fatica!”, scritto e diretto da Andrea Muzzi, con Valentina Banci: un monologo introspettivo che attraversa, con divertimento, gli stati d’animo dell’abbandono: speranza, rabbia e paura.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Danza / Lunedì 19 e martedì 20 luglio

SONO SOLO STORIE VERE

coreografie Patrizia Genitoni, Carolina Traverso, Beatrice Rossi e Pamela Russello

archi e arpa G.E. Music Project

voce narrante Simone Vialardi

pitture Stefania Garbarino

Alevilla – Dyv Dance Project (Studio Dyv top) – New California Club

Un vero e proprio viaggio in una galleria d’arte animata da una compagnia di danza contemporanea urbana, un trio d’archi e arpa e una voce narrante. Quadri dipinti che, raccontando le vite di personaggi che hanno lasciato un segno nella nostra cultura e nella storia, parlano di loro e di ogni parte di ognuno di noi, viscerale e corporale.

Prosa / Giovedì 22 luglio

ONYSIO’S DREAM OVVERO ONYSIO IL FURIOSO

di Laurent Gaudé

con Giuseppe Pestillo

regia, scena e paesaggio sonoro Luca Mazzone

Teatro Libero Palermo

Una scrittura che affronta il tema della modernità del mito e lo fa costruendo un personaggio che si muove sul crinale tra la poesia e l’epopea, tra la parola tragica e la quotidianità. Dioniso è il dio di quelli che non hanno nemmeno una storia; Gaudé, nella scelta del nome, fa saltare le prime lettere che ne richiamano la dimensione divina, lasciando alla sua scrittura e alla scena, quella terrena: Onysos è così uomo, i suoi impulsi sono i nostri.

Prosa / Venerdì 23 luglio

AMARTI, CHE FATICA!

scritto e diretto da Andrea Muzzi con Valentina Banci

Teatro delle Donne Firenze

Per un essere umano cambiare è un’impresa difficoltosa. Se poi l’essere umano è un uomo, allora si può gridare direttamente al miracolo! Gli uomini non cambiano per pigrizia o perché, semplicemente, si piacciono così come sono. Un monologo introspettivo che attraversa con divertimento gli stati d’animo dell’abbandono: la speranza, la rabbia e la paura.

Informazioni e prenotazioni

Biglietto intero: 14 euro; ridotto (over 65, under 26, soci Coop Liguria, Cral Regione Liguria e possessori di Green Card): 12 euro; bambini (under 13): 7 euro. Incontri-aperitivo: 1 euro. Promozione “porta un amico” riservata agli under 26: 8 euro a biglietto presentandosi in due. Inizio degli spettacoli ore 21,15 (salvo dove diversamente indicato)

Posti limitati nel rispetto del protocollo sanitario vigente, si prega dunque di prenotare e acquistare il proprio biglietto, preferibilmente on line su www.happyticket.it: il biglietto con il posto assegnato sarà inviato via mail o via sms. Per informazioni www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it, tel. 0102477045 – 3737894978