Sofia Polizzi e Aurora Pessagno staccano il pass per i Nazionali

A Pieve di Soligo (TV) week end intenso con il Ripescaggio Nazionale Gold Junior e Senior di ginnastica artistica femminile valido per gli ultimi posti disponibili per i Nazionali di Civitavecchia.

Tante le ginnaste presenti, quasi 400, e buone prestazioni delle Liguri con Sofia Polizzi tra le Senior 1 (7a AA) e Aurora Pessagno (Junior1) decima classificata, entrambe dell’ Auxilium, che conquistano con questi risultati l’ ammissione ai Nazionali. Portano anche a casa due podi nelle classifiche per attrezzo con l’ oro alla trave di Sofia Polizzi e il bronzo alle Parallele per Aurora Pessagno, 5a anche a Volteggio. Di rilievo anche il 6° posto al volteggio della Senior1 Letizia Patrone dell’ Andrea Doria.

Questi tutti i piazzamenti delle ginnaste liguri.

Junior1: 10° Aurora Pessagno (Auxilium), 42° Celeste Ghiglia (Savonese), 44° Gaia Castellano (Canaletto), 50° Flavia Garbarino (Savonese), 61° Elisa Ubaldi (Rubattino), 65° Elisa De Cesare (Canaletto), 75° Beatrice Prattico’ (Savonese), 77° Manuela Campidonico (Savonese)

Junior2: 33° Alice Lanero Andrea Doria, 50° Sveva Anelli Rubattino

Senior1: 7° Sofia Polizzi (Auxilium), 27° Letizia Patrone (Andrea Doria), 33° Alessia Palazzi (Savonese), 62° Maddalena Rodolfo Metalpa (Andrea Doria), 70 ° Michelle Palmerini (Pro Italia)