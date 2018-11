Società Economica Chiavari: fare marketing con Robin Good

Robin Good, esperto di brand e comunicazione a livello internazionale, sarà ospite alla Sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari mercoledì 7 novembre alle ore 17.30 fino alle 20,00 con l’evento “Da brand a Friend” – un nuovo modo di fare business online condividendo valore e creando relazioni.

Una serata con Robin Good dedicata all’apprendere nuovi modi di fare marketing e di differenziarsi dalla concorrenza online attraverso le storie di chi già lo fa. Strategie, tattiche, esempi per diventare punti di riferimento nella propria nicchia di mercato online. A chi è rivolto l’evento? A imprenditori digitali, liberi professionisti, consulenti, giornalisti, formatori, coach, esperti di settore, piccole aziende, attività commerciali, negozi.

Cosa si impara? Come diventare un punto di riferimento nella propria nicchia di mercato online condividendo valore e coltivando relazioni di lunga durata. Come posizionarsi per distinguersi online. Come creare contenuti di valore che ci differenziano dagli altri. Come coltivare una comunità di lettori e fan appassionati.

Come interagire con il proprio pubblico e restare in ascolto. Come creare prodotti su misura Il Relatore sarà Robin Good /New Media Explorer / communication designer / marketing strategist che si definisce anche: Simpatico, anticonformista, leale, libero e indipendente grazie al web. L’evento è gratuito.

Prenotazione: Obbligatoria. Clicca su questo link per iscriverti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-da-brand-a-friend-un-nuovo-modo-di-fare-business-online-chiavari-50574255961?aff=ebdshpsearchautocomplete