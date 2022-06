Sitting Volley, l’Entella a Colecchio (PR) al prestigioso “Trofeo Rotary 2022”

Oltre 140 atleti di 12 formazioni, provenienti da 8 regioni: sono questi i numeri della “5a edizione della Coppa Interregionale di Sitting Volley Open”, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna nei primi giorni di giugno e che quest’anno ha preso il nome di Trofeo Rotary.

La manifestazione, in programma a Collecchio (PR), ha visto la partecipazione di formazioni miste, sia per sesso che per disabilità. A rappresentare la Liguria l’Entella Sitting Volley.

“Si trattava di una manifestazione nazionale di Sitting Volley non importante a livello del campionato italiano ma direi quasi una sorta di serie B del Sitting volley nazionale – ci ha detto Furio Dioguardi, deus ex machina della società chiavarese – abbiamo giocato a Collecchio vicino Parma dove c’erano 12 squadre. Dal punto di vista dei risultati non benissimo visto che abbiamo chiuso all’undicesimo posto ma in verità abbiamo fatto bene intanto perché era la prima esperienza in una gara ufficiale. Poi abbiamo vinto due partite su quattro battendo anche i quarti in classifica e abbiamo giocato un’ottima pallavolo da seduti, veramente bene in certi momenti quindi grande soddisfazione. Io in squadra ho atlete che hanno giocato ad alti livelli a pallavolo eppure anche loro hanno faticato parecchio. Ha vinto il Ravenna davanti a Campeginese, Roma e Brembate che è la squadra da noi battuta. Purtroppo una formula un po’ severa non ci ha permesso , per un solo set, di entrare nel raggruppamento dal primo all’ottavo posto e quindi in quello dal nono al dodicesimo ci siamo classificati undicesimi. Bilancio però molto positivo, sono assolutamente soddisfatto di tutti i miei atleti che hanno davvero giocato bene: è stata una bellissima esperienza. Livello tecnico molto alto ma soprattutto dal punto di vista umano abbiamo visto delle realtà fantastiche.”.

Ricordiamo che il Sitting Volley (abbreviazione dall’inglese sitting volleyball), è uno sport che si svolge tra due squadre di sei giocatori ciascuna. La disciplina è praticata, a contatto con la superficie di gioco. Come nel volley, lo scopo del gioco è quello di lanciare la palla sopra la rete, affinché cada all’interno del campo opposto (delimitato da apposite linee sul terreno), evitando che cada nel proprio campo. La squadra ha a disposizione tre tocchi per rinviare la palla (in aggiunta al tocco di muro).

Complimenti quindi agli Atleti della società chiavarese.

LUCA LAVAGETTO