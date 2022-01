Si intitola Scema il singolo di debutto di Angie, giovanissima cantautrice che ha già raggiunto milioni di visualizzazioni

Si intitola Scema il singolo di debutto di Angie, l’artista che ha vinto anche la seconda edizione del contest di Webboh.it.

Nonostante la giovane età, Angie ha all’attivo già diverse partecipazioni a trasmissioni televisive come “Ti lascio una canzone” su Rai1, “The Voice of Italy” su Rai2 e “Tra sogno e realtà” su La5.

Angie giunge al suo debutto discografico con questo brano pop, scritto dalla stessa artista con Riccardo Scirè e Adel Al Kassem e prodotto da Riccardo Scirè.

«”Scema” è nata dopo un lungo periodo in cui ero piena di insicurezze e di paure. Non riuscivo nemmeno a dormire bene per paura di non essere abbastanza e avevo tanta ansia di deludere le persone che credono in me.

Uscivo meno di casa e a volte paragonavo la mia vita a quella di altre ragazze sui social che mi sembravano migliori di me – racconta Angie – Scrivere “Scema” è stato il primo passo per superare queste insicurezze e spero possa aiutare chi sta vivendo le stesse cose e li faccia sentire meno soli».

Classe 2001, nata e cresciuta in Sardegna, Angie (nome d’arte di Angelica Ibba) ha da subito dimostrato interesse per la musica dedicandosi prima alla danza classica per poi passare al canto a 8 anni.

Nel 2014 comincia un percorso di studi presso la VMS Italia di Loretta Martinez che la porta a dedicarsi in modo professionale alla musica. Ancor prima di cominciare a prendere lezioni di canto, Angie entra a far parte del cast della 4° edizione di “Ti lascio una canzone” (dove torna nel 2014 accompagnata dal Piccolo coro di Sant’Efisio), e in seguito partecipa ai programmi televisivi “A voice for music” in onda su TVGold e “Tra sogno e realtà” in onda su La5.

Nel 2018 si presenta alle blind auditions di “The Voice Of Italy” con il brano “Issues” di Julia Michaels, facendo girare tutti i giudici (J-Ax, Al Bano, Cristina Scabbia e Francesco Renga), per poi scegliere di far parte del team di J-Ax che l’ha accompagna fino ai Knock-Out.

Nel 2021 partecipa al contest del noto portale dedicato al mondo social Webboh.it, vincendo la gara e aggiudicandosi l’esibizione al Webboh Fest di Mirandola, esperienza che la porta a condividere il palco con artisti del calibro di Matteo Romano, Random, Emanuele Aloia, Alfa. Nel novembre 2021 è anche una degli 8 finalisti del Festival NYCanta in onda su Rai Italia.

Nell’ultimo anno, Angie si è imposta anche nel mondo social, raggiungendo in pochissimo tempo oltre 2 milioni di visualizzazioni e oltre 200mila follower su TikTok e quasi 20mila follower su Instagram. Condivide quotidianamente cover piano e voce di brani noti, attirando l’attenzione anche degli artisti originali come Fedez, Mahmood, Tha Supreme, Random, Marracash, Fred De Palma.