Nuovo singolo per il cantautore Zic

Esce venerdì 14 gennaio “Cuore quadro”, il nuovo singolo di ZIC che anticipa il nuovo album al quale sta lavorando il cantautore toscano.

Il brano, scritto e composto da Zic e prodotto con Pio Stefanini, è un alternative pop che racconta un lato più privato e personale del cantautore.

Zic descrive “Cuore quadro” così:

«Credo che questo brano sia l’insieme di diverse fotografie, alcune molto personali, altre invece che ritraggono qualcun altro.

Questo pezzo lascia intravedere la mia famiglia, una persona amata, il confronto con la quotidianità, il nascondere problemi che potrebbero non essere capiti, il voler a tutti i costi non creare disagio e la stanchezza che ne consegue.

È una canzone in cui si tirano le somme rispetto a ciò che è successo e a ciò che succede.

Alcune cose fanno parte del passato, ma molte altre sono soltanto il mio presente. E non ho altro da dire su questa faccenda».

23 anni, toscano, è un cantautore che nelle sue canzoni racconta le diverse sfaccettature dell’animo umano.

Dopo anni di ricerca, di introspezione e di duro lavoro, affiancato dal produttore Pio Stefanini, ha creato il suo pop psichedelico.

Scrivere per Zic è esattamente come guardarsi allo specchio; come entrare dentro se stesso, guardarsi intorno, capire cosa succede, per poi uscire di nuovo e raccontarlo, per questo definisce la sua musica umorale.

I suoi migliori amici sono i sintetizzatori anni ’70, registratori a bobine, chitarre elettriche e drum machines.

La musica di Zic è una versatile convivenza tra passato e presente, in un mondo tanto giovane e fresco, quanto complesso e sfaccettato.

Non si può definire la musica di Zic all’interno di un solo genere, il suo universo è un puzzle di sonorità eterogenee.

Ama la decadenza di fine secolo, il taglio di capelli di Mononoke, il berretto di Tom Morello, il sangue di Fight Club, i colori di Wes Anderson, lo charme di Mastroianni e gli occhi della Vitti.

Gli piace suonare gli strumenti che hanno una storia da raccontare e gli piace la pioggia perché sa esattamente quando cadere.

Esordisce nel 2017 con il singolo “Il fantasma del sabato sera”, nel 2018 pubblica l’album “Faceva caldo”, che contiene la hit “Capodanno”, per poi pubblicare i singoli “Rotelle”, “Zarro Night” e nel 2020 il disco “Smarties”, che include i brani “Top level” e “Over the top”.

Nel 2021 inaugura un nuovo progetto discografico, con il brano “Poeta di corte”.