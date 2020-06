Sette giorni di controlli nei vicoli della Polizia Locale: i risultati

Sette giorni di controlli della Polizia locale del reparto Sicurezza Urbana nelle tre zone in cui il centro storico è stato diviso e che vengono controllate, a rotazione, dalla Locale o da Polizia di Stato e Carabinieri:

276 le persone controllate.

Stupefacenti:

3 persone denunciate per spaccio di crack (uno in zona Pré e uno in zona Maddalena)

6 le persone segnalate alla Prefettura come consumatori

La Polizia locale ha effettuato servizi mirati allo spaccio e al consumo di droga coadiuvata dalle squadre cinofile della Guardia di Finanza con i cani Dell e Denim nella zona centrale del centro storico.

Altre denunce:

4 le denunce per inosservanze dell’ordine di allontanamento

2 le denunce a extracomunitari illegalmente presenti in Italia

1 denuncia per ricettazione a uno straniero in possesso di un iPad di cui non ha saputo giustificare la provenienza

Le sanzioni:

15 le sanzioni per ubriachezza manifesta

2 sanzioni per accattonaggio molesto

1 sanzione per bivacco

10 gli ordini di allontanamento

4 le sanzioni a chi orinava in strada

1 sanzione per bestemmia in luogo pubblico

16 sanzioni per uso di bottiglie di vetro o consumo di alcol per strada in centro storico

Fatti rilevanti:

Gli agenti sono dovuti intervenire alla darsena per una donna che, in stato di ebbrezza, di denudava ripetutamente davanti ai passanti. È stata sanzionata sia per lo stato di ebbrezza sia per comportamenti contrari alla pubblica decenza

Gli uomini del Reparto hanno dovuto sedare una rissa tra parecchie persone in via della Maddalena.

Controlli commerciali:

In via Pré: un esercizio è stato segnalato perché un lavoratore era irregolare e sanzionato per l’insegna senza permesso. Un altro esercizio è stato sanzionato per cattiva conservazione degli alimenti surgelati e per la mancata tracciabilità degli alimenti. Nei controlli, trattandosi di pesce surgelato, è stata coinvolta la Capitaneria di Porto. Un terzo esercizio è stato sanzionato per l’utilizzo di tavoli non autorizzati e per l’indicazione di prezzi al pezzo e non a peso.

In piazza Caricamento: un esercizio artigianale è stato sanzionato per vendita a pezzo e non a peso, per mancata indicazione degli ingredienti, per gravi carenze di igiene e per l’inadeguata temperatura del frigo per la conservazione degli alimenti.

In via San Donato: un esercizio è stato sanzionato per la mancata esposizione dei prezzi e per carenze igieniche.

In via Cairoli: un esercizio è stato sanzionato per il mancato utilizzo di stoviglie monouso.

Nella zona di via San Luca segnalato un esercizio per esercizio abusivo dell’attività di parrucchiere senza abilitazione.

Inosservanze decreto Covid: sono stati segnalati alla Prefettura per la sospensione della licenza 5 esercizi in via Cairoli, via della Maddalena, via San Donato, via del Campo (dove è stata trovata anche una bilancia irregolare) e via Assarotti (fuori dal centro storico).

Altri controlli:

Sono stati eseguiti controlli su esposti e segnalazioni riguardanti lo spaccio e occupazione abusiva di appartamenti, oltre che per errato smaltimento dei rifiuti. Viene costantemente controllato, quando è in zona affidata alla Polizia Locale, il mercato abusivo di merci usate che nasce di volta in volta in diverse zone tra via Gramsci e la Nunziata. In un caso sono state rimosse e smaltite grazie ad Amiu le merci esposte.