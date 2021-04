Sestri, rumeni rubano alla Ekom di fronte al Commissariato: arrestati

Due rumeni di 52 e 46 anni, pluripregiudicati, sono stati arrestati dalla Polizia per furto in concorso.

Ieri pomeriggio, la sovrintendente responsabile delle volanti del Commissariato di Sestri Ponente, alzando gli occhi in direzione della finestra dell’ufficio in cui stava lavorando, ha notato in strada, esattamente all’uscita del vicino Ekom, un uomo con a tracolla una borsa molto capiente, raggiunto di lì a pochi minuti da un secondo soggetto, di corporatura magra, ma con un vistoso rigonfiamento sotto alla giacca.

Il sottufficiale ha l’occhio “allenato” per non intuire che i due avevano appena compiuto un cospicuo furto di derrate alimentari ed esce al volo dal Commissariato insieme ad un collega di servizio in quel momento all’Amministrativa e ha bloccato i due uomini.

Uno dei due, un rumeno dal fisico palestrato, si è rivolto alla poliziotta con aria di sufficienza con l’atto di aggredirla, ma il pronto arrivo della volante del Commissariato fa rientrare le velleità bellicose del soggetto che, rassegnato, consegna quello che ha nella borsa.

Stessa cosa fa il suo amico con lo strano rigonfiamento sfilando dall’interno della giacca il maltolto.

Davanti agli occhi degli agenti, in una lunga sequenza, sfilano ben 23 confezioni di Caffè e 9 confezioni di Parmigiano Reggiano, per un valore complessivo di 137 euro.

Una volta in Commissariato i due rumeni, da una verifica dei precedenti, risultano non essere nuovi a questo genere di furti, commessi non solo a Genova ma anche in altre località.

In particolare il più giovane, proprio in relazione alla commissione di precedenti furti, è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso un altro Commissariato della città.

L’avere continuato a delinquere nonostante la misura in atto, gli costerà un aggravamento del suo stato.

Indubbiamente venire a rubare di fronte ad un Commissariato di Polizia è una bella sfida, ma questa volta i due ladri l’hanno persa.