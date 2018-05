Sestri Ponente, temporanea chiusura ponte Molinassi

Dal 23 al 25 maggio, dalle ore 20 alle ore 6, sarà interdetto alla circolazione il ponte sul torrente Molinassi che collega via Rollino a via al Torrente Molinassi e Sant’Alberto.

La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di urgenti lavori di messa in sicurezza della ringhiera posta sul lato monte.

L’Amt, in particolare, rende noto che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare del ponte sul rio Molinassi ed alla conseguente chiusura di un tratto di via Rollino la linea 51, dalle ore 20.00 di giovedì 24 maggio alle ore 05.00 di venerdì 25 maggio, subirà le seguenti modifiche di percorso.

Direzione via Rollino: i bus, in partenza dal capolinea di via Biancheri, proseguiranno per, via Puccini, via Soliman, via Merano, via Corsi, via T. D’Aquino, via Sery, salita Cataldi, via Rollino dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione via Biancheri: i bus, in partenza dal capolinea a monte, giunti in via Rollino proseguiranno per salita Cataldi, via Sery, via T. D’Aquino, via Corsi, via Merano, via Menotti, via Biancheri dove effettueranno regolare capolinea.