Sestri Levante, ripristino rete fognaria, Iren è al lavoro

Prosegue il Piano di lavori e di controlli per risolvere problemi sulla rete fognari di Sestri Levante. Il Comune ha richiesto al gestore IREN di impostare un programma di interventi di miglioramento ambientale della rete fognaria cittadina volto a individuare tutte le criticità lungo le condotte e gli allacci privati.

In secondo luogo, segnalare e ingiungere ai proprietari di realizzare gli interventi di ripristino delle difformità. L’intervento, a carico di IREN, prevede un investimento di oltre 290 mila € . Ad oggi sono state sistemate 30 difformità negli allacci privati.

Si è realizzato un’azione coordinata che in due mesi ha coinvolto via XXV Aprile, piazza Matteotti, via Cappellini, via Penisola di levante, via Portobello, via della Chiusa, via Garibaldi, viale Rimembranze e via Cambiaso e ha consentito l’individuazione di anomalie negli allacci privati di 4 attività, 50 abitazioni, 4 condomini, portando all’emanazione di 30 ingiunzioni che invitano i proprietari a effettuare i lavori di ripristino.

Attualmente i controlli continuano e proseguiranno nella città dalla zona di via Nazionale. I soggetti privati – che spesso non sapevano delle non conformità degli allacci di pertinenza privata e non del gestore – hanno effettuato o effettueranno gli interventi necessari al ripristino per una situazione ottimale. La condizione degli allacci è fondamentale per il corretto funzionamento della rete fognaria, eliminando così gli sgradevoli odori che invadono gli spazi cittadini.

Inoltre la conformità degli allacci è una condizione necessaria per il mantenimento dell’agibilità e l’uso degli edifici.Il Comune invita i cittadini a segnalare eventuali criticità, i proprietari di immobili a verificare la conformità e tenuta idraulica dei propri allacci privati fino all’immissione nella rete pubblica e la separazione delle acque nere dalle acque bianche. Il percorso di controlli proseguirà nei prossimi mesi per avere una situazione controllata e riportare lo stato di conformità, prima dell’entrata in funzione del nuovo depuratore.

Il Comune di Sestri Levante ha richiesto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per via Garibaldi e via XXV Aprile con il ripristino di chiusini e pozzetti e via per S.Vittoria su cui sono state effettuati interventi di pulizia e video-ispezioni. La prossima settimana inizierà la pulizia delle condotte su via Nazionale, nel tratto compreso tra Lapide e il supermercato Gulliver.

Iren, con la collaborazione del Comune, sta realizzando il collettore fognario a servizio della frazione di Azaro. Questo è un intervento necessario poiché la frazione non è servita dalla pubblica fognatura e utilizza singole fosse imhoff di tipo privato a servizio delle varie abitazioni. Si prevede la posa di circa 2.300 m di condotta in pvc.