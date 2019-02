Sestri Levante: nuovo portale turismo e video pubblicitario

Funzionalità, suggestioni con tante emozioni, peculiarità e semplicità di navigazione. Sono le parole chiave che descrivono il nuovo portale del turismo del Comune di Sestri Levante e il nuovo video promozionale.

«Tra gli obiettivi concordati all’interno della Conferenza del Turismo in merito all’impiego dei proventi dell’Imposta di Soggiorno avevamo incluso la realizzazione di questi due strumenti. – spiega la Sindaca Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante – Siamo contenti oggi di poter presentare pubblicamente il frutto di questo lavoro,

realizzato grazie a Mediaterraneo Servizi che lo ha poi affinato a seguito dei suggerimenti della Conferenza del Turismo che ha potuto vedere video e sito in anteprima. Un lavoro che ha necessitato di tempo e studio ma necessario per l’attualizzazione di due strumenti, uno più informativo, l’altro più promozionale, imprescindibili all’interno del nostro piano di lavoro.»

Il nuovo portale, on line da oggi, manterrà il dominio www.sestri-levante.net e includerà anche il dominio www.sestrilevante.it, e si presenta con una grafica – curata da Enrico Usberti, totalmente aggiornata, contemporanea e in linea con i trend attuali, ma soprattutto con una funzionalità di navigazione che mette il turista al centro dell’esperienza di navigazione, strutturandola per esigenze.

Un contenitore con un’interfaccia unica, progettata per una navigazione fluida e intuitiva, ottimizzata per smartphone e tablet, che permette l’identificazione immediata delle diverse categorie che caratterizzano il portale e che propongono in maniera complementare e integrata l’intera offerta turistica del territorio.

Un approccio in linea con il percorso di sviluppo turistico e messa a sistema dell’offerta intrapreso dall’Amministrazione Comunale che utilizza una serie di sotto portali ideati prendendo in considerazione le richieste attuali del mercato. “I Percorsi di Sestri Levante”, grazie al quale sarà possibile conoscere gli itinerari naturalistici e culturali “Vivi la Cultura” e “Il sistema museale” che, utilizzando come punto di riferimento Palazzo Fascie Rossi

hanno lo scopo informare sull’offerta culturale “Segesta Magazine”, con le informazioni su quello che accade in città “Visita”, potenziale vetrina delle attività commerciali che sono invitate a inviare informazioni aggiornate e materiale fotografico sono alcuni dei sotto portali presenti su sestri-levante.net e che consentono al visitatore di avere una panoramica completa su Sestri Levante e il suo territorio.

Nella pagina iniziale (home) del portale è possibile vedere il video promozionale della città, realizzato con la collaborazione di videomaker Nicola Bozzo. La durata di 3 minuti circa, racchiude tutto quello che Sestri Levante è agli occhi di chi vive la città quotidianamente, alla scoperta degli scorci “da cartolina”

del territorio, gli angoli più nascosti, delle tradizioni, dell’anima cittadina che possono sfuggire a una vista frettolosa ma che costituiscono il tratto distintivo e più vero della città. Gli elementi peculiari del territorio sono in una ottica turistica, unendo un ritratto autentico di Sestri Levante all’obiettivo promozionale.

Il video sarà visibile in versione integrale e in spezzoni su sestri-levante.net e sui canali social del Comune di Sestri Levante (facebook e instagram: @sestrilevante_turismo twitter: @com_sestrilev), Mediaterraneo Servizi (facebook e instagram: @mediaterraneo) e sul canale youtube di Mediaterraneo Servizi. Così Marcello Massucco, Amministratore di Mediaterraneo Servizi spiega il nuovo portaale: «Grazie ai proventi dell’Imposta di Soggiorno è stato possibile finanziare questo grande progetto di rinnovo e creazione di contenuti.

Abbiamo voluto lavorare guardando ai trend turistici, con obiettivi di lavoro chiari, sia dal punto di vista del target di destinazione dei prodotti che del messaggio da veicolare. Non voglio nascondere la soddisfazione per aver creato un prodotto di alta qualità, che unisce la promozione del territorio all’informazione turistica, intesa in modo ‘classico’ ma anche con contenuti meno visti ma non per questo meno interessanti.

È doveroso un ringraziamento, davvero sentito, a tutti i soggetti che hanno collaborato, fornendo immagini, video e testi, alla realizzazione dei due prodotti.» ABov