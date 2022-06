Sestri Levante, le iniziative di giugno di Palazzo Fascie

Andersen festival, evento di punta di Sestri Levante, coinvolge anche Palazzo Fascie con ben due mostre inserite nell’Andersen OFF, la manifestazione collaterale offerta dalle migliori realtà del territorio.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 giugno, alle 17.00, nella sala Bo di Palazzo Fascie Rossi, verrà inaugurata la mostra “Alla scoperta di Mario Lodi: Storia di Antenna” con tutte le opere dei piccoli partecipanti al contest di disegno organizzato dal Comune di Sestri Levante e da Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – Museo archeologico e della città, il Sistema bibliotecario urbano e con la collaborazione di Maria Rocca, insegnante, artista ed esperta di didattica museale. Il tema di quest’anno si inserisce all’interno delle celebrazioni per il centenario di Mario Lodi, tra i più importanti pedagogisti italiani. La mostra proseguirà fino al 12 giugno (orari di apertura: 9.00-13.00 e 14.00-17.00, ingresso gratuito). Domenica 5 giugno, in occasione della prima domenica del mese con ingresso gratuito al MuSel, verrà inoltre organizzata la passeggiata a tema Camminando con Cipì, adatta a tutti e prevista con partenza dalla chiesa di San Bartolomeo della Ginestra alle 10 (prenotazione obbligatoria entro oggi al lo 0185 478530 oppure iat@mediaterraneo.it).

Sempre nell’ambito dell’Andersen OFF, sabato 18 giugno, alle 11.00 nella sala Bo di Palazzo Fascie Rossi sarà inaugurata la mostra Sensoltre: un viaggio immersivo tra realtà e immaginazione alla scoperta dei sensi come il tatto e l’udito e verso una società inclusiva. Sensoltre è il primo percorso multisensoriale al buio tra quadri tattili realizzato da Informatici Senza Frontiere APS, con l’ausilio della tecnologia NFC (comunicazione in prossimità), curato da Emanuela Ferri e con opere di Giovanni Pedote. La mostra proseguirà nella sala Espositiva al secondo piano di Palazzo Fascie fino al 25 giugno con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 16.00-22.00, sabato e domenica 9.00-13.00 e 17.00-22.00. L’ingresso è gratuito.

Mercoledì 8 giugno alle ore 16 torna il richiestissimo appuntamento di Cooperativa Solidarietà e Lavoro in collaborazione con il MuSel Alla scoperta del leudo, una speciale visita guidata, che sarà ripetuta anche domenica 19 giugno, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia. Per partecipare occorre iscriversi chiamando il 340 7713054 o scrivendo a vcavalieri@solidarietaelavoro.it .

Sempre in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia il MuSel sarà a ingresso promozionale a 3 euro e sabato 18 verrà organizzata l’escursione A Sant’Anna verso il tramonto, con partenza alle ore 16.30 da Palazzo Fascie insieme a una guida e archeologa per un percorso a tema fino ai resti della chiesa di Sant’Anna.

Si inaugura anche la stagione culturale estiva della Biblioteca del Mare di Riva Trigoso: è in calendario per sabato 18 alle 21 la presentazione del libro Ragazze lontane di Isabella Nicora. Un viaggio nei ricordi di una famiglia, un romanzo coinvolgente, scritto con freschezza e semplicità; dialogherà con l’autrice Francesca Caporello. La presentazione è organizzata dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema bibliotecario urbano e il MuSel – il Museo Archeologico e della Città, in collaborazione con l’associazione A.Bi.Ci.

Le presentazioni di libri proseguiranno poi sabato 25 giugno, sempre alle 21 ma questa volta in sala Bo a Palazzo Fascie, con il libro Massa per velocità. Un racconto dalla Cina profonda di Gabriele Battaglia: il giornalista della TV svizzera italiana racconterà il diario di una quarantena a Pechino che ci svelerà varie curiosità.

L’intenso programma del mese si chiuderà giovedì 30 giugno, alle 21, quando la Cooperativa Archeologia in collaborazione con il MuSel proporrà la speciale visita guidata Storia racchiusa tra le due baie: la prenotazione è obbligatoria contattando il 335 1278679 o scrivendo a enjoygenova@archeologia.it.

L’associazione culturale A.Bi.Ci., che collabora con il Sistema bibliotecario urbano, propone inoltre il mercatino dei libri usati venerdì 10 e 24 giugno, dalle 21 alle 23, nell’area antistante la Biblioteca del mare di Riva Trigoso; in particolare venerdì 10 giugno in occasione del mercatino verrà anche presentato il libro “Il mio amico Bill” di Sandro Sansò.